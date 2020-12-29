فيديو.. مريضة السمنة بالمنوفية باكية: مشفتش رئيس زى السيسى.. ربنا يكرمه

جدة - نرمين السيد - أعربت شيرين سمير، سيدة المنوفية التى تعانى من السمنة المفرطة، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد التوجيه بعلاجها على نفقة الدولة، قائلة: "أنا بشكر الرئيس كإنسان، الرئيس جميل جدًا وربنا يسترها معاه ويكفيه شر المرض وينصره على من يعاديه، ويجعلها سنة سعيدة عليه، ربنا يكرمك يا ريس بحق الأيام المفترجة".





وأضافت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شخص من مكتب رئيس الجمهورية اتصل بها اليوم، مضيفة: "ناس من وزارتى الصحة والتضامن زارونى والدنيا كانت مقلوبة عليا". وتابعت باكية: "مشفتش رئيس زى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ربنا يكرمه بجد".

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