فيديو.. أحمد كريمة: الإسلام عظم يوم مولد السيد المسيح ومن يحرم التهنئة جاهل

واستنكر كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، تحريم عبدالله رشدى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلاً: "هل يأتى جاهل أو متنطع وينفى الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام بعد احتفال القرآن به".
وأوضح أن من باب المبرة تهنئة المسيحيين بالأعيادهم، مستدلا على ذلك بقول الله تعالى "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".
وشدد على أن تحريم الاحتفال بأعياد الميلاد، فتنة لم تعرفها مصر إطلاقا، إلا مع حقبة السبعينيات من القرن الماضى بدخول ثقافات وافدة مخالفة لما هو موجود فى وجدان المصريين والأزهر الشريف.
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