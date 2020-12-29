صور .. رفع 7 سيارات متهالكة من شوارع وسط الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نفذ حى وسط الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، وذلك تنفيذا لقرار محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020.





ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 7 سيارات متروكة، وتم إيداعها وحدة التحفظ على المركبات بأم زغيو. ويشمل قرار المحافظ عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويهها المظهر الحضارى والجمالى. وتهدف الحملة القضاء على ظاهرة السيارات المتروكة بالشوارع والتى من الممكن استغلالها فى الأعمال التخريبية والإرهابية، خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

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