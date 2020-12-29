الصحة: 82.4% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل فى الجمهورية

أكدت بيانات وزارة الصحة والسكان، بلوغ نسبة الشفاء والتعافى من كورونا بمستشفيات العزل 82.4% بالجمهورية بعد تعافى 110436 حالة.
وقالت وزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
وذكر ت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و 7466 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن أعراض فيروس كورونا مثل الرشح والعطس والكحة والشعور بآلام فى الجسم وإسهال وقيء وضيق فى التنفس، وطالبت وزارة الصحة مطالبة المواطنين بحماية أنفسهم وارتداء الكمامات والتزم التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 1 متر مع الآخرين وتطهير اليد.
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