الزمالك يعاقب فرجاني ساسي بعد واقعة مباراة سموحة

قرر مسئولو نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بسبب تصرفه قبل مباراة سموحة فى الدوري الممتاز والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة ورفضه خوض عمليات الإحماء مع زملائه داخل الملعب.

وفوجئ الجهاز الفني للزمالك بعد إعلان التشكيل الرسمي لمباراة سموحة، برفض فرجاني ساسي إجراء عملية الإحماء برفقة زملائه البدلاء بعدما قرر البرتغالي باتشيكو عدم تواجده فى التشكيلة الأساسية وهو الموقف الذى آثار استياء مسئولي القلعة البيضاء.

وحاول بعض أفراد الجهاز الفني إقناع فرجاني ساسي بالمشاركة فى عملية الإحماء مع زملائه، لكنه أصر على الرفض وتواجد على مقاعد البدلاء طوال فترة الإحماء، وزاد من الأمور سوء بعد تصوير المشهد كاملا لرفض مشاركة اللاعب التونسي فى الإحماء.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك أن فرجاني ساسي لا يتنازل عن أي حق له لدي النادي ويتمسك بحقوقه كاملة وبالتالي فعليه تقديم كافة واجباته للنادي وتصرفه قبل مباراة سموحة غير مقبول ولا يمكن التهاون معه وتم توقيع عقوبة مناسبة عليه وفقا لما بدر منه.

وشهدت الفترة الماضية، إعلان نادي الزمالك الاتفاق مع فرجاني ساسي على تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد التوصل لاتفاق مادي مع اللاعب وجاري فى الوقت الحالي تجهيز مقدم التعاقد لصرفه لساسي ويقوم بعدها بتوقيع العقود الجديدة.