المجلس القومي للمرأة يعلق على حكم حبس أحمد بسام زكي: "مبروك للبنات اترد اعتبارهن اليوم"

"مبروك للبنات اترد اعتبارهم اليوم"ال.. هذا ما قالته مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، تعليقا علي الحكم الصادر بحبس المتهم بهتك عرض 3 فتيات، حيث أعربت عن سعادتها بهذا الحكم الذي صدر من المحكمة الاقتصادية في جزء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز والتهديد.

وكتبت مايا مرسى، عبر حسابها بموقع تويتر: "الحمد لله اليوم خرج أول حكم في القضية التى شغلت الرأي العام في الصيف الماضى تحرش وهتك عرض واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للابتزاز والتهديدات".

وأضافت: "خرج حكم المحكمة الاقتصادية فى جزء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز والتهديد بثلاث سنوات.مبروك لبنات اترد اعتبارهم اليوم".

ووجهت مايا مرسى الشكر قائلة:" شكرا للسيادة النائب العام الجليل وللنيابة العامة.. شكرا للقضاء المصري الشامخ والعدالة الناجزة ..شكرا لوزارة العدل والمشرع المصري ..شكرا لاعلام محترم ساندنا في هذه القضية .شكرا لفريق مكتب الشكاوي بالمجلس القومى للمرأة..شكرا للمحامي القدير محمد حمودة لتطوعه في القضية.. شكرا لكل من ساهم وساعد في هذه القضية الدولة بكل مؤسساتها حريصة كل الحرص على حماية المرأة من العنف والرحلة الصعبة ما زالت مستمرة".

وكانت محكمة القاهرة الإقتصادية قد قضت، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم فى غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.