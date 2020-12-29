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محافظ القاهرة يهنئ المواطنين بالعام الميلاد الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التهنئة بالعام الجديد لمواطنى القاهرة، متمنيًا أن يحمل العام الجديد الخير لمصر و أن يتم تجاوز أزمة كورونا .

وأكد محافظ القاهرة أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة بإلغاء الإحتفالات بالعام الجديد تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ، مساء اليوم، بمنطقة الكوربة، حيث شاهد شجرة عيد الميلاد التى أقامتها جمعية الحفاظ على تراث مصر الجديدة لإدخال البهجة على قاطنى المنطقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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