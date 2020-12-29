عليه عفريت.. رؤساء جلسوا على كرسى البرلمان والشيوخ لمدة أيام فقط

بمجرد أن تصل إلى منصب ما، تبدء فى التفكير كيف يمكن الحفاظ عليه وتطويره، وبناء عليه تعيد ترتيب ذهنك لتكون على قدر المسؤولية التى أسندت إليك، خاصة إذا كان هذا المنصب هو رئاسة مجلس النواب المصرى، ولكن لكل قاعدة شواذ فـهناك رؤساء لم يبقوا فى المنصب إلا أيام معدودة، كان أغربها محمد توفيق نسيم، الذى أسند إليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، بأمر من البرلمان نفسه، لكنه لم يبق فى المنصب إلا يوما واحدا. تساؤلات عدة تدور فى ذهنك حول الأسباب التى تدفع شخصيات كبري لترك المنصب بعد مرور أيام معدودة، من بينها لماذا تخلوا عن المنصب؟ وهل دفعهم شخص للقيام بذلك؟ ولكن هناك أسباب لدي كل شخصية من هؤلاء الشخصيات التاريخية التى تري أنه لديها الحق فى اتخاذ مثل تلك القرارت.

نسيم باشا البداية عند الرجل الذى ظل فى منصب رئيس مجلس الشيوخ لـ يوما واحدا، فما قصة نسيم باشا، لن يذهلك عدم موافقة محمد توفيق نسيم باشا بالمنصب الذى أسند إليه خاصة أنه رجل تولى منصب رئيس الوزراء لثلاث فترات. كان من الفترض أن يتم اختيار توفيق نسيم، ضمن قائمة مجلس الوصاية "منذ 6 مايو 1936 - 29 يوليو 1937" على عرش مصر، ولكن لم يتم اختياره وعليه صُدر قرار من مجلس الوصاية، الذى يضم فى عضويته الأمير محمد على توفيق، وشريف صبرى باشا، شقيق الملكة نازلى، وعزيز عزت باشا، وزير الخارجية وقتها، بتعيين نسيم باشا رئيسا لمجلس الشيوخ فى 11 مايو 1936. وبمجرد علم نسيم باشا بقرار تعينه رئيسا لمجلس الشيوخ، لم ينتظرا طويلا وبعدها بيوم أرسل اعتذارا يفيد عدم قبول قرار التعيين نظرا لاستيائه الشديد من تخطى البرلمان إياه فى تعيين الأوصياء على العرش، حيث أرسل خطابا إلى مصطفى النحاس باشا الذى كان رئيسا للوزراء وقتها، معللا استقالته بأسباب صحية. 15 يوما فى المقعد أما الأكثر غرابة فى منصب رئيس البرلمان، هو أن العديد من رؤسائه لم يبقوا فى المنصب لمدة كبيرة مثل على شريف باشا والذى ظل فى المنصب 15 يوما فى الفترة من 7 سبتمبر – 22 سبتمبر 1884، حيث كان هذا المجلس يسمي " مجلس شورى القوانين" تآلف من 30 عضواً : منهم 14 عضواً معينا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و 16 عضواً منتخباً منهم الوكيل الثانى للمجلس . وكانت مدته 6 سنوات. أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضواً : منهم 46 عضواً منتخباً ، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين ، وسبعة وزراء . ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين. وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من عام 1883 حتى عام 1913 ، فى 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية. لمدة شهر أما أحمد زيور باشا فقد تولى منصب رئيس البرلمان لفترتين الأولي، استمرت مايقرب من 6 شهور، أما المرة الثانية فقد تولي المنصب لمدة شهر فى الفترة من 25 أكتوبر – 24 نوفمبر 1924، لم يكن زيور باشا رجل عاديا ولكنه كان رجل المهام الصعبة حيث تقلد عدة مناصب في القضاء، ثم عُين محافظا لمدين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عليه عفريت.. رؤساء جلسوا على كرسى البرلمان والشيوخ لمدة أيام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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