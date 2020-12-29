لا يزال الهضبة عمرو دياب يحتل المركز الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث تصدرت أغنية "عايز أعمل زيك" المرتبة الأولى بعد ساعات قليلة من طرحها كاملة.
أغنية عايز أعمل زيك
الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:اسلام زكي، توزيع:رامي سمير، وتقول كلماتها"عايز اعمل زيك وانسى قولي نسيتني إزاي أصل أنا بفتكرك لسه خسارة أنا مش نساي أنا عمر ما قلبي طاوعني ولا ساعدني انساك بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين وازاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك أنا بسأل نفسي أنا جبت الصبر ده كله منين اللي يشوفنا زمان أنا وأنت كنا".
الروح بالروح إزاي يا حبيبي هننسى والأيام دي تروح بعد الحب ده كله عايزنا نبقى لناس تانيينللدرجة دي أنت شايفنا رحنا ومش راجعين أول مرة وآخر مرة ادي لحد أمان ماتعودتش ولا مرة نقطة ضعفي تبان دايماً اي اتنين اتفارقوا مش نفس الأشواق واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاق".
ألبوم عمرو دياب الجديد
طرح الهضبة عمرو دياب، أغنية "يا أنا يا لأ" الأغنية السابعة والرئيسية لألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، ليلقى تشجيعًا حافلًا من قبل جمهوره من أنحاء الوطن العربي .
يضم الألبوم الجديد 14 أغنية، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.
نشر أسماء بعض أغانى ألبوم عمرو دياب، لتأتي كالتالي: "يا أنا يا لا"، "محسود"، "الجو جميل"، "قدامنا طول الليل مواويل"،"أهه أهه"، "وأنا معاك".
ويأتي أسماء صناع الألبوم كالتالى: ومن شعراء تامر حسين، وبهاء الدين محمد، وتركي آل الشيخ، ومحمد القاياتي، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، والملحنين خالد عز، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، والموزعين عادل حقى.
اقرأ أيضًا..تفاصيل جديدة عن مسلسل عمرو دياب الجديد
وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، قد تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا الهضبة عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل، لتحدث ثورة جديدة فى طريقة تقديم الأغنية وهى الفكرة التى نجح من خلالها الهضبة فى الترويج لألبومه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ساعات من طرحها.. أغنية عايز أعمل زيك لـ عمرو دياب تتصدر "التريند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.