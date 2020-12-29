بعد ساعات من طرحها.. أغنية عايز أعمل زيك لـ عمرو دياب تتصدر "التريند

لا يزال الهضبة عمرو دياب يحتل المركز الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث تصدرت أغنية "عايز أعمل زيك" المرتبة الأولى بعد ساعات قليلة من طرحها كاملة.

أغنية عايز أعمل زيك



الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:اسلام زكي، توزيع:رامي سمير، وتقول كلماتها"عايز اعمل زيك وانسى قولي نسيتني إزاي أصل أنا بفتكرك لسه خسارة أنا مش نساي أنا عمر ما قلبي طاوعني ولا ساعدني انساك بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين وازاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك أنا بسأل نفسي أنا جبت الصبر ده كله منين اللي يشوفنا زمان أنا وأنت كنا".

الروح بالروح إزاي يا حبيبي هننسى والأيام دي تروح بعد الحب ده كله عايزنا نبقى لناس تانيينللدرجة دي أنت شايفنا رحنا ومش راجعين أول مرة وآخر مرة ادي لحد أمان ماتعودتش ولا مرة نقطة ضعفي تبان دايماً اي اتنين اتفارقوا مش نفس الأشواق واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاق".

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