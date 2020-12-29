الوفد يدعم مصابي كورونا في الغربية بأسطوانات الأكسجين وحملات التعقيم

أطلق مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، مبادرة لدعم مصابي فيروس كورونا كوفيد 19 في محافظة الغربية، حيث تم توفير عدد من اسطوانات الأكسجين في الوحدات الصحية ومستشفيات العزل والحجر الصحي في المحافظة.
ونفذت المبادرة أولى حملات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا في عدد من الشوارع والمصالح الحكومية والخاصة والمؤسسات التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين.
وأعلن شحاتة عن استئناف الحملة فاعلياتها بتعقيم وتطهير بعض المنشآت والمناطق الحيوية غدًا الأربعاء في منطقتي العجيزي وسيجر في مركز طنطا بمحافظة الغربية، فضلًا عن توعية المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية.
ووجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الشكر لشباب وأعضاء بيت الأمة في محافظة الغربية على مجهوداتهم في دعم الحملة ومشاركتهم الفعالة لإنقاذ أبناء المحافظة من جائحة كورونا.
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