ياسر الهضيبي يستنكر تصريحات وزير الخارجية التركي عن الأوضاع في ليبيا.. ويؤكد: مسؤولو أنقرة يبثون الفوضى

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن الشعب الليبي عليه أن يكسر جنون العظمة الذي أصاب المسؤولين في تركيا، بعد تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المليئة بالغطرسة العثمانية، التي يقول فيها إنه لا يمكن لأحد أن يطالب بلاده بمغادرة الأراضي الليبية وكأنه يتكلم عن قطعة أرض موروثة له من أبويه.
وأكد الهضيبي في بيان له اليوم أن الجيش الليبي وشعبه الحُر قادر على دحر هذه القوات الإرهابية بوحدته ووطنيته الخالصة المخلصة لتراب بلاده، ولن يخضع لأية محاولات استفزاز من قبل الجانب التركي الذي يُحاول بث الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما يجري على الأراضي الليبية من قبل القوات التركية وما يصدر من تصريحات على لسان المسؤولين الأتراك يؤكد إدانة أنقرة بتعديها السافر على سيادة الدولة الليبية وجيشها الوطني وحقوق شعبها، وهو ما لا يقبله أحد على الإطلاق.
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