كندة علوش عن وفاة حاتم علي: "فراق فتح معه سيل من الأوجاع"

غردت الفنانة كندة علوش، ناعية المخرج السوري الراحل حاتم علي الذي وفاته المنيه صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

كتبت كندة، عبر جحسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "حاتم علي ليس مجرد اسم ولامجرد مبدع ولامجرد صديق ولا شريك عمل..هو ذاكرة وبلد وحنين وإرث هو مؤسس وأستاذ وصاحب فضل على بلد وأفراد".

وتابعت: "هو صاحب فضل على الدراما السورية والعربية وعلى فنانين من كل البلاد العربية..هو مرجع وفراقه المفاجئ لا يشبه أي فراق.. فراق فتح معه سيل من الأوجاع".

المخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة .

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددًا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

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من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "قلم حمرة" و"عمر"، "أحلام كبيرة"، "الفصول الأربعة"، و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".

