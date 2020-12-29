الزمالك يتخذ إجراء خطير مع فرجاني بعد رفضه التدريبات!

قرر مسئولي نادي الزمالك توقيع غرامة مالية علي فرجاني ساسي الدولي التونسي ولاعب وسط الفريق الأبيض، بسبب تصرف اللاعب ضمن أحداث مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت يوم أمس الأثنين، في إطار الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وكان فرجاني ساسي قد رفض خوض تدريبات الاحماء، مع بدلاء الفريق قبل مباراة الزمالك وسموحة، بعد إعلان باتشيكو المدير الفني البرتغالي للفارس الابيض، للتشكيل الأساسي والذي لم يتواجد به اللاعب التونسي.

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وأثار الموقف إستياء مسئولي القلعة البيضاء للتصرف الذي صدر من اللاعب، وزادت المشكلة ضخامة لمسئولي الزمالك بعد تدوال مقطع فيديو يوضح ذهاب أحد أعضاء الجهاز الفني وهو يحاول إقناع اللاعب بإجراء عمليات الإحماء، لكن اللاعب أظهر رفضه للأمر.

وأضاف مصدر داخل الزمالك، أن العقوبه جاءت في ظل عدم تنازل اللاعب عن أي مستحقات أو حقوق للنادي، وبالتالى فتوقيع العقوبة على فرجاني مناسبة لما بدر منه قيل مباراة الفارس الأبيض والموج الأزرق، وهذا الموقف غير مقبول،وأنه عليه تقديم كافة الواجبات اللازمة للفريق.

يذكر أن اللاعب ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية العام الحالي، ويسعى مسئولي الزمالك للتجديد مع اللأعب بعد أن أبدي التونسي موافقة مبدئية بالتجديد للزمالك، لذلك يسعى مسئولي القلعة البيضاء لتجهيز العقود ومقدم العقد حتي يتم التجديد بشكل رسمي.