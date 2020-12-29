المجلس الوطنى للشباب يكرم عددا من الكوادر الشبابية بهيئة سكك حديد مصر

جدة - نرمين السيد - كرم المجلس الوطنى للشباب، المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال حفل تخرج نماذج محاكاة حكومة الدولة المصرية، لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم، ليكونو أعضاء بالجهاز التنفيذى للدولة، وللعمل على خلق بيئة تدعم نمو الشباب التى سوف تحتاج لها مؤسسات الدولة فى المستقبل.





وخلال الحفل كرم المجلس عددا من الكوادر الشبابية، العاملين بهيئة سكك حديد مصر ومنهم الدكتور ياسر عبدالله مدير إدارة محطة مصر، والدكتورة هويدا حسن عبدالنبى بالشؤون القانونية بالهيئة، وعلى رأسهم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته داعم للشباب وللمجلس الوطنى للشباب من خلال تزويد المجلس الوطنى للشباب بالعناصر المتميزةمن شباب الهيئة، ولتأهليهم لتقلد مناصب قيادية بالهيئة. كما تم إهداء درع المجلس لرئيس الهيئة، والذى تسلمه نيابة عنه الدكتور ياسر عبدالله مدير إدارة محطة مصر.

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