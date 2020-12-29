فيديو .. محافظ القاهرة يهنئ المصريين بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك أثناء جولته، مساء اليوم، بمنطقة الكوربة حيث شاهد شجرة عيد الميلاد التى أقامتها جمعية الحفاظ على تراث مصر الجديدة لإدخال البهجة على قاطنى المنطقة.

وأكد المحافظ أن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة بإلغاء الاحتفالات بالعام الجديد تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين.