فيديو.. بسام راضى: 18 مليون مواطن سيستفيدون من المرحلة الأولى لحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن عدد القرى المصرية 4800 قرية، طور منها 380 ضمن مبادرة حياة كريمة ويتبقى 4400 قرية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة ستبدأ فى يناير وتستهدف من 1300 إلى 1500 قرية، وسيستفيد منها حوالى 18 مليون مواطن.

وأوضح أن المرحلة الأولى تكلفتها 500 مليار جنيه، وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة من جميع نواحى الحياة وتطوير الخدمات من بنية أساسية "مياه شرب وصرف صحى وكهرباء ونظافة وتبطين الترع ومشروعات الإسكان والخدمات الزراعية والبيطرية وبرامج التدريب على زيادة الإنتاج والتدريب على الرى الحديث ومراكز تجميع الألبان"، وخدمات عامة "المنشآت التعليمية والوحدات الصحية والبيطرية وبرامج دعم المرأة والتوعية ودعم الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة"، مؤكدًا أن المبادرة برنامج كامل متكامل.