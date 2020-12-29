دير العذراء بأخميم: قداس عيد الميلاد قاصر على الرهبان

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير العذراء مريم بجبل أخميم، قرارات بخصوص ترتيبات الصلاة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.





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