فيديو.. وزيرة الهجرة: إنهاء أزمة المصريين العالقين خلال يومين

وأضافت مكرم، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن العمالة المصرية سافرت متجهة إلى الكويت عن طريق الإمارات، بعدما اشترطت الكويت إجراء فترة الحجر الصحى بالإمارات، ولكن مع إغلاق المجال الجوى الكويتى لم يستطيعوا الوصول إلى الكويت، وتم تسكين أكثر من 600 مواطن مصرى عالق وذلك بعد التعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير ورجال الأعمال والمواطنين المصريين فى الإمارات.
وأعربت عن شكرها لدولة الكويت بعد إعلانها فتح المجال الجوى يوم 2 يناير، وهو ما كان له أصداء إيجابية لدى المواطنين العالقين، كما شكرت الإمارات على استضافة هذه العمالة.
وأشارت إلى أن أى شركة سياحية تتنصل من مهامها مع المواطنين سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها، منوهة إلى أن هناك تنسيق مع وزارة السياحة لوضع خطة استراتيجية لحل أى شكاوى للعالقين بالخارج، مضيفة: "خلال يومين أو ثلاثة سيتم إنهاء أزمة العالقين وعودتهم لمصر".
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