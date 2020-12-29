دايما في القمة.. الجماهير تشيد بأغنية عاوز أعمل زيك لـ عمرو دياب

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي الأغنية مفيهاش بركة، 6 دقائق بتخلص بدقيقتين!!
وقال أخرون" من ريحه البوم أحلي وأحلي .. لما بيبعد عن كلمات تركي بيعمل عظمه #عايز_اعمل_زيك " و" كنت فاكر إني بميّزه عن الباقي علشان بحبه ، إنما في الحقيقة أنا بحبه علشان هو مميز عن الباقي ، عمرو دياب المعني الحقيقي للتطور ومواكبة العصر والمطرب الفريد ، مدرسة خاصة متجددة متطورة بمزيج من الماضي والحاضر والشرقي والغربي ، دائمًا في القمة ودائمًا يا أنت يا لا #عايز_اعمل_زيك ".
وطرح النجم عمرو دياب ثامن أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" والتي تحمل عنوان "عايز أعمل زيك" .
الأغنية من كلمات تامر حسين ، لحن إسلام زكي ، توزيع رامي سمير ميكساج وديجيتال ماستر امير محروس .
وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي وذلك عبر خدمة فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا ل، وعايز أعمل زيك .
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