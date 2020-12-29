دايما في القمة.. الجماهير تشيد بأغنية عاوز أعمل زيك لـ عمرو دياب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عايز_اعمل_زيك بعد طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة عايز اعمل زيك على صفحته الشخصية بيوتيوب

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي ‏الأغنية مفيهاش بركة، 6 دقائق بتخلص بدقيقتين!!

‎#عايز_اعمل_زيك " و" ‏الهضبة دا فنان بدرجة مبدع عدي مرحلة التقييم ‎#عايز_اعمل_زيك ".

وقال أخرون" ‏من ريحه البوم أحلي وأحلي .. لما بيبعد عن كلمات تركي بيعمل عظمه #عايز_اعمل_زيك " و" ‏كنت فاكر إني بميّزه عن الباقي علشان بحبه ، إنما في الحقيقة أنا بحبه علشان هو مميز عن الباقي ، عمرو دياب المعني الحقيقي للتطور ومواكبة العصر والمطرب الفريد ، مدرسة خاصة متجددة متطورة بمزيج من الماضي والحاضر والشرقي والغربي ، دائمًا في القمة ودائمًا يا أنت يا لا ‎#عايز_اعمل_زيك ".

وطرح النجم عمرو دياب ثامن أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" والتي تحمل عنوان "عايز أعمل زيك" .

الأغنية من كلمات تامر حسين ، لحن إسلام زكي ، توزيع رامي سمير ميكساج وديجيتال ماستر امير محروس .

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي وذلك عبر خدمة فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا ل، وعايز أعمل زيك .