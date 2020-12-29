فيديو.. متحدث الرئاسة: ما يتم بمصر الآن سيدرس فى علوم بناء الأمم مستقبلا

جدة - نرمين السيد - رد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على ما يتردد بأن الدولة تهتم فقط بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة قائلاً: "باين الاهتمام بجميع المشروعات فى مصر بشكل متوازى ومتزن على كل نواحى الحياة".





وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك مشروع قومى لتنمية الصعيد، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قائمة بأسماء القرى والمراكز المستهدفة من قبل مبادرة حياة كريمة ومعظمهم فى الصعيد. وأوضح متحدث الرئاسة، أن ما يحدث فى مصر حاليا من جهد تنموى يتم وفق استراتيجية محكمة وضعت من قبل ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفذ بأساليب غير تقليدية أدت إلى نتائج ملموسة، مضيفًا: "ما يتم فى مصر الآن سيدرس فى علوم بناء الأمم مستقبلا وسيتوقف عنده التاريخ طويلا".

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