فيديو.. وزير الآثار: جاهزين لنقل المومياوات.. وهنعمل حفلة ضخة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن موكب المومياوات تم الانتهاء من تجهيزاته بنسبة 100%، لافتًا إلى أنه تم وضع 3 تواريخ من أجل النقل وكل مرة يتم التأجيل بسبب أزمة كورونا، مضيفًا: "إحنا جاهزين ولما الدنيا تسمح هانعمل حفلة ضخمة جدا".





وأضاف العنانى، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن متحف العاصمة الإدارية سيتم افتتاحه فى بداية 2021، كما سيتم افتتاح أول مصنع للمستنسخات الآثرية، وافتتاح صالتين صغيرين لعرض الآثار فى مطار القاهرة. وأوضح أنه سيتم افتتاح متحف محمد على فى شبرا فى منصف 2021 وكذلك المتحف الرومانى بالإسكندرية ثم المتحف المصرى الكبير.

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