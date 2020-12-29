البابا تواضروس ينعى كاهن عزبة الأقباط

جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القس موسى عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وكان القس موسى عزيز كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة تتا مركز منوف، التابعة لإيبارشية المنوفية، قد توفى، اليوم الثلاثاء، عن عمر تجاوز ثلاثًا وستين سنة، قضى منها ما يقارب 29 سنة فى الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد. ولد الأب الراحل يوم 25 مارس 1957 وسيم قِسًّا، بيد نيافة الأنبا بنيامين مطران الإيبارشية، فى 17 يناير 1992.

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