التعليم تعلن الانتهاء من ترقية 301 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، عن الانتهاء من تدريب 101 ألف معلم، من معلمى الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى حتى 15 ديسمبر الجارى، بدون أى تكلفة على ميزانية الدولة، ما يعد إنجازًا رغم مواجهة ظروف جائحة كورونا، كما تم ترقية 301 ألف معلم، وتغيير المسمى الوظيفى لـ4 آلاف آخرين.





جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مع بعض مديرى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية، لمناقشة قياس أثر التدريب للمعلمين فى وجود الأكاديمية المهنية للمعلمين، وبناء أدوات لقياس أثر تدريبات التنمية المهنية فى مجال التخصص.

وأضاف: أن إدارات التربية الخاصة والتعليم المجتمعى والإدارة المركزية للقيادات التربوية انتهت من تدريب نحو 600 ألف متدرب، مؤكدًا أن تفوق أى دولة وتميزها يتحقق من خلال التدريب فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التدريب بكافة المحافظات سينعكس على أداء المعلم ويعيد الروح والثقة والتمكن، ما يعود فى النهاية على مصلحة الطالب.

وأكد حجازى على أهمية التشارك وتبادل الخبرات والأفكار للوصول إلى تحقيق التنمية المهنية الحقيقية للمعلمين، وضرورة تصميم استمارة قياس أثر التدريب الخاصة بالتنمية المهنية للمعلم، وآلياتها فى قياس الأثر، وخصوصا تلبية التدريب للاحتياجات الفعلية، مبينًا أهمية التنسيق والتعاون بين مديرى عموم التدريب بالمديريات التعليمية ومديرى التدريب بالإدارات، وانعقاد ورش عمل لمناقشة كيفية قياس أثر التدريب الفعلية واللازمة لكل إدارة.

وأوضح نائب الوزير أن تصميم استمارة قياس أداء المعلم لابد أن تقوم على المعلومات والمخرجات والسلوك والعائد أو النتائج، موضحًا أنه عند تدريب المعلمين على مواد التخصص، يتم قياس أثر هذا التدريب وما تلقاه هؤلاء المعلمون من معارف ومفاهيم ومهارات، وأثر ذلك فى الارتقاء بعملهم من خلال استمارة القياس والتى يتم تقييم المعلم من خلالها.

وأضاف: أن الارتقاء بمهارات المعلمين سيعود بالأثر الإيجابى على التلاميذ من خلال الإدارة الجيدة للفصل، وحب التلاميذ للمادة، والقضاء على ظاهرة غياب بعض التلاميذ، وذلك يؤدى بدوره إلى الاستمتاع بعملية التعلم.

من جانبه، قال الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن قياس الأثر هو معرفة مردود ما تم تحقيقه على أرض الواقع، ومن خلال هذا اللقاء والعصف الذهنى للأفكار، نستطيع الحصول على استمارة قابلة للتطبيق.

وفى نهاية ورشة العمل تم استعراض ما توصل إليه مديرى عموم التربية المهنية بالمديريات من خلال الورشة من نتائج للوصول للصورة المقترحة لاستمارة قياس أثر التدريب على المعلمين من مديرى المدارس والموجهين، وتلخصت النتائج إلى أن الاستمارة يجب أن تتضمن قياس تفعيل وحدات التدريب، واكتشاف الطلاب المميزين، وأثر الأنشطة المصاحبة على الطلاب، ومدى الدافعية للمعلمين وقياس الاتجاهات الإيجابية، وفعالية أداء المعلم، ورضا المعلمين لأداء الطلاب، وتبادل الخبرات بين المعلمين، ورضا أولياء الأمور، ما تضمنت استمارة قياس الموجهين مقترحات بنود تقيس مدى التمكن المعرفى للمعلم وقدرته على توظيف المادة العلمية وتفعيل الأنشطة اللا صفية وقدرته على ربط فروع المادة مع المواد الأخرى.