أضاءت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كوبرى "تحيا مصر" بروض الفرج، للاحتفال برأس السنة الميلادية 2021، حيث زينت الإضاءات سماء القاهرة وعلى ضفاف النيل، ورسمت لوحة فنية رائعة، فوق محور روض الفرج الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره الكوبرى الأكثرعرضًا. وأظهر الفيديو كافة التجهيزات الأخيرة للاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2021 تحت شعار تحيا مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أضواء المتحدة للخدمات الإعلامية تزين محور تحيا مصر لاستقبال 2021 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.