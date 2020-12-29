الخارجية: نتابع سير التحقيقات المتعلقة بمقتل مواطن مصري بالسعودية

أكدت وزارة الخارجية متابعتها اللصيقة لواقعة مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد بالمملكة العربية السعودية. وأكد بيان لوزارة الخارجية أن السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، يتابع من خلال القنصلية العامة المصرية في الرياض باستمرار مستجدات الأوضاع إلى جانب التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصري إلي أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلي متابعة سير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتله، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها.

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