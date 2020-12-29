فيديو.. خالد أبو نحول لـ دوت الخليج: نأمل ضخ استثمارات أكبر فى الصعيد.. وملف الصحة على رأس أولوياتى

قال النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إن أهتمامه الأكبر داخل المجلس ستكون منصبة بشكل رئيسى على ملف الصحة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستشفيات فى منطقة الصعيد غير قادرة على الوفاء باحتياجات المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، خلال حديثه لـ دوت الخليج، إن برلمان 2021 سيكون تجربة فريدة من نوعها، حيث يضم مجموعة كبيرة من الشباب والسيدات أصحاب الخبرة والمتميزيين، مشيرًا إلى حسن اختيار المواطنين لنوابهم.

وأكد عضو النواب، على ضرورة دعم محافظات الصعيد، وضخ استثمارات كبيرة فيه لاستيعاب كم البطالة الكبير، وإنشاء عدة مصانع للتوظيف.