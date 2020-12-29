الإسماعيلي يستقر على التعاقد مع مدرب مفاجأة!

أتم مجلس إدارة الاسماعيلي إتفاقه مع المدير الفني الجديد، لتولي المهمة خلال الفترة القادمة بعد رحيل ريكاردو، عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وأنهت إدارة الدروايش الإتفاق مع الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني السابق، للوداد المغربي من أجل تولى الإدارة الفنية للإسماعيلي.

يختلف المدير الفني الأرجنتين عن المعتاد للمدربين، حيث أنه من القلائل الذي لم يمارس كرة القدم كلاعب لكنه أصبح مدرب كبير علي نفس نهج مورينو في أوربا.

وتميز ميجيل جاموندي بكونه مدرب يعرف أجواء أفريقيا جيدا، وتمتاز مسيرته التدريبه بأنه مستمر في القارة السمراء والأسيوية بعد تجربة فنية وحيده لنادي راسنج، ومنذ ذلك الفترة لم يعد لأوربا حتي الأن.

تولى المدرب الأرجنتيني ميجيل جاموندي المهمة الفنيه للعديد من الأندية الإفريقية والأسيوية الكبيرة منها: مدرب مساعد بالترجي التونسي عام 2004 تولي تدريب صن دوانز الجنوب إفريقي عام 2005 قاد حسنية أغادير المغربي عام 2007 .

تولى إتحاد كلباء في موسم 2011-2020 ثم أخر تجاربه الفنية مع الوداد البيضاوي المغربي قبل أن تتم إقالته بعد فشله في الصعود للنهائي الإفريقي علي حساب الأهلي.