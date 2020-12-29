بنك مصر يتأخذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

اتخذ بنك مصر إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا حيث أكد خفض العمالة من أول يناير المقبل بنسبة 50% وذلك لمواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات وصلت لجميع فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية.



بنك مصر وقرر أن يكون العمل بنسبة 50% حضور و50% تخفيض عمالة والعمل بالحد الأدنى حتى لو كان بأقل من 50% مع مراعاة العمل من المنزل لغير المتواجدين بمقر المنطقة بعد توفير الوسائل اللازمة لذلك.

وأكد بنك مصر أن هذه الإجراءات ستطبق اعتبارًا من أول يناير القادم بهدف الحفاظ على سلامة صحة الموظفين والعملاء.

ويجدر الإشارة إلى أن البنوك قررت الصيف الماضي العمل بنسبة تتراوح بين 70% إلى 100% من إجمالي طاقتها القصوى بالفروع وذلك مع إنحسار الفيروس وتراجع عدد الإصابات. إجراءات بنك مصر لمكافحة كورونا

وبحسب التعليمات فإن فروع البنك ذات المساحات الصغيرة والوحدات الخاصة، تطبق المنطقة التابع لها العمالة خطة لتخفيض العمالة بتلك الفروع معتمدة على احتياطي المصرفي الموجود بها أو التبادل بينهما وبين الفروع الكبيرة بنفس المنطقة في تدعيم تلك الفروع لتخفيض عمالة نظرا لكون هذه الفروع والوحدات ذات هيكل محدود. وقرر أن يكون العمل بنسبة 50% حضور و50% تخفيض عمالة والعمل بالحد الأدنى حتى لو كان بأقل من 50% مع مراعاة العمل من المنزل لغير المتواجدين بمقر المنطقة بعد توفير الوسائل اللازمة لذلك.وأكد بنك مصر أن هذه الإجراءات ستطبق اعتبارًا من أول يناير القادم بهدف الحفاظ على سلامة صحة الموظفين والعملاء.ويجدر الإشارة إلى أن البنوك قررت الصيف الماضي العمل بنسبة تتراوح بين 70% إلى 100% من إجمالي طاقتها القصوى بالفروع وذلك مع إنحسار الفيروس وتراجع عدد الإصابات.وبحسب التعليمات فإن فروع البنك ذات المساحات الصغيرة والوحدات الخاصة، تطبق المنطقة التابع لها العمالة خطة لتخفيض العمالة بتلك الفروع معتمدة على احتياطي المصرفي الموجود بها أو التبادل بينهما وبين الفروع الكبيرة بنفس المنطقة في تدعيم تلك الفروع لتخفيض عمالة نظرا لكون هذه الفروع والوحدات ذات هيكل محدود. اقرأ أيضًا.. كل ماتريد معرفته عن الشهادة الدولارية من بنك مصر



وشملت التعليمات استمرار الموظفين من أصحاب الأمراض المزمنة، في إجازات مرضية حسب تقييم الحالة كما هو متبع حاليا، وتحديد الحد الأمثل من العمالة لتسيير الأعمال بكل فرع حسب ظروف كل منطقة وحسب ظروف كل فروع بنك مصر وبما لا يؤثر سلبا ولا يمثل تعارض مع أداء الخدمة للعملاء بالمستوى اللائق، بحسب التعليمات.

