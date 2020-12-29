صحفي إسباني يفجر مفاجاة بشأن وجهة محمد صلاح القادمة

صرح إدواردو كورناجو، الصحفي الإسباني بجريدة "آس" الإسبانية " أن ريال مدريد وبرشلونة يريدون التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الإ إنه لم توجد مفاوضات رسمية بشان اللأعب سواء من ريال مدريد أو برشلونة".

وتابع" أري أن مفاوضات النادي الإسباني ستكون في فترة التعاقدات الصيفية، لكني أؤكد أنني لمست من اللاعب فكرة خوض تجربة جديدة بين صفوف ريال مدريد أو برشلونة ليصبح بمثابة تحدى جديد بالنسبه له".

وأضاف صحفي "آس"" أرى أن وجهة صلاح المقبلة ستكون ريال مدريد، فعلي الرغم من إهتمام برشلونة الإسباني باللاعب أيضا، الإ أنني ألاى أن فرصة صلاح للريال ستكون بشكل أكبر".

وواصل حديثه عن النجم المصري قائلا"ومما يزيد من إحتمالية تعاقد الميرنجي مع صلاح علي عكس برشلونة، هو عدم قدرة الأخير علي تحمل التكاليف المالية للصفقة".

وأختتم " صلاح يشعر بالإحباط داخل ليفربول لأنه كان ينتظر إهتمام أكبر من جانب النادي الانجليزي، وأعتقد أنه سيجد عكس ذلك في الريال بعد أن لمست رغبة جماهير الريال بتواجد الفرعون المصري خاصة مع عدم إقتناع الجماهير بالبلجيكي" هازرد" مهاجم الملكي الإسباني".

ونشرت جريدة التيلجراف ترتيب لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لعام 2020 والذي ينتهي خلال أيام قليلة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في النرتبة الرابعة، ضمن إختيارات جريدة التيلجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وتصدر القائمة لاعب مانشيستر سيتي" كيفين دي بروين" كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي قبل المدافع الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الذي أحتل المرتبة الثانية في قائمة التيلجراف.

حل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي في المرتبة الثالثة، بينما جاء النجم السنغالي ساديو ماني في المرتبة الختمسة خلف الفرعون المصري محمد صلاح.

وأختارت التيلجراف هيونج مين سون جناح توتنام في المركز السادس ضمن القائمة المختارة ، وجاء برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في المرتبة السابعة، وزاحم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي باقي المنافسين في المرتبة الثامنة

وسيطر ليفربول ونجومه علي قائمة التيلجراف حيث شهدت قائمة العشرة الأوائل تواجد أليسون بيكر حارس ليفربول تياجو ألكانتارا المنتقل حديثا للريدز.



