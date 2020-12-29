نتيجة مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم في الدوري الإسباني

تعادل برشلونة الإسباني في مباراة ضعيفة فنيا للكتالوني أمام إيبار في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بنتيجة هدف لمثله.

نتيجة مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم

تقدم إيبار في الدقيقة 58 عن طريق جارسيا كيكي بعد خطأ فادح لمدافع برشلونة أستغله كيكي وسدد الكرة علي يسار تريشتيجن لتسكن شباك الألماني.

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و تدارك برشلونة الموقف وتعادل عثمان ديمبلي لبرشلونة في الدقيقة 67 من المباراة بعد إستغلال عرضيه جونيور فيربو الذي وصلت له داخل منطقه الجزاء وصوب كرة صاروخية سكنت شباك إيبار.

وخسر برشلونة فرصه الصعود للمربع الذهبي بتحقيقه التعادل اليوم، وظل في المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.

وارتفع رصيد إيبار للنقطة السادسة عشر في نفس مكانته قبل المباراة بالمركز الحادي عشر من 16 مباراة للفريق الإسباني.

وأستضاف اللقاء ملعب الكامب نو في تمام الثامنة والربع من مساء اليوم، وتبث قنوات بي إن سبورت 3 أحداث المباراة بتعليق صوتي للمعلق عصام الشوالي.

ودخل برشلونة بدون النجم الأرجنتيني ليو ميسي، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطه من 14 مباراة.

بينما سعى إيبار لللدخول بمنتصف الجدول حيث يحتل حاليا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة جمعهم من 15 مباراة أيضا.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيل يغيب عنه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراخو، ديست، لينجليه، مينجويزا، فيربو.

خط الوسط: بيدري، فرانكي دي يونج، بيانيتش.

خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت.