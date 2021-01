باقات المصرية للاتصالات We للنت .. دوت الخليج ينشر الأسعار والأكواد

يقدم دوت الخليج باقات المصرية للاتصالات We للنت حيث يواصل الكثيرون من عملاء المصرية للاتصالات بحثهم عن باقات وي للنت وأسعار الاشتراك عليها، وتبدأ من 10 جنيه حتى 200 جنيه.

يقدم دوت الخليج باقات المصرية للاتصالات We من خلال التالي:• باقة 10جنيه من شبكة we هو"#10*999*" تعطي لك 1 جيجابايت.

• كود تحويل الرصيد في وي"#المبلغ الرقم*551" وذلك بحيث تكون التكلفة2٪ بحد أدنى 20قرش

• باقة 20 جنيه من شبكة we هو”#20*999*" تعطي لك 2.5 جيجابايت.

• باقة 100 جنيه من شبكة we هو"#100*999*" تعطي لك 18 جيجابايت.

• باقة 200 جنيه من شبكة we هو"#200*999*" تعطي لك 40 جيجابايت.