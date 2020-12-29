أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن اداء القسم البرلماني في الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب 2021، لا يستلزم وجود جميع النواب في نفس التوقيت داخل القاعة، موضحًا أن مجلس النواب يدرس أفضل البدائل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ولتحقيق التباعد الإجتماعي وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي إم سي، أن أداء اليمين الدستورية عن بُعد لها موانع قانونية ودستورية، حيث أن الطبيعة الدستورية المصرية لا ترجح فكرة "الانعقاد الافتراضي"، مؤكدًا أن مجلس النواب المصري يدرس كل البدائل المتاحة لتجنب اللجوء لهذا الخيار الذي قد يتعرض لبطلان من اللوائح الدستورية.
واختتم فوزي، بالتأكيد على أن مجلس النواب المصري من أكثر المؤسسات إنضباطًا وإلتزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، موجهًا رسالة طمأنة للنواب والعاملين بالمجلس وللمواطنين من أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن السلامة للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار محمود فوزي: اليمين الدستورية للنواب لاتستلزم تواجد جميع الأعضاء في وقت واحد داخل القاعة وندرس عدة بدائل.... وأداء اليمين الدستورية عن بعد لها موانع قانونية ودستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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