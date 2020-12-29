معهد الدراسات القبطية يناقش رسالة ماجستير عن ابن زرعة

جدة - نرمين السيد - ناقش الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، بمعهد الدِّراسات القبطيَّة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رسالة الماجستير المُقدَّمة من الباحث الأبّ القمص بطرس فواد، بعنوان: الكنيسة فى عهد البابا إبرام بن زرعة.





أقيمت المناقشة تحت إشراف الدُّكتور إسحاق عجبان عميد المعهد. وبعد المناقشة حصل القمص بطرس على درجة الماچستير بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة.

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