أمين عام النواب : اليمين الدستورية لاتستلزم تواجد الأعضاء فى وقت واحد 

جدة - نرمين السيد - قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن أداء القسم البرلمانى فى الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب 2021، لا يستلزم وجود جميع النواب فى نفس التوقيت داخل القاعة.





وأوضح فى مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يدرس أفضل البدائل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ولتحقيق التباعد الاجتماعى وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية. وذكر أن أداء اليمين الدستورية عن بُعد لها موانع قانونية ودستورية، حيث إن الطبيعة الدستورية المصرية لا ترجح فكرة الانعقاد الافتراضى، مؤكدًا أن مجلس النواب المصرى يدرس كل البدائل المتاحة لتجنب اللجوء لهذا الخيار الذى قد يتعرض لبطلان من اللوائح الدستورية.



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