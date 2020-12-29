الخارجية: نتابع التحقيقات فى حادث مقتل مواطن مصرى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن القنصلية العامة المصرية فى الرياض مستمرة فى التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصرى إلى أرض الوطن فى أسرع وقت ممكن.
وأكدت أنها تتابع سير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتله، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها.
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