عاجل..فيديو: عروض مبهرة للمتحدة على كوبرى تحيا مصر وعد تنازلى فى رأس السنة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، استعدادها لعمل احتفالية ضخمة يوم رأس السنة، من خلال بث موحد على القنوات التابعة لها، يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر من على كوبرى تحيا مصر، وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتوازى مع مدن العالم.





وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة، إن هذا الاحتفال يعتبر أول عد تنازلى رسمى للعام الجديد يتم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوازى مع بقية مدن العالم، مثل باريس ونيويورك وسيدنى ولندن ودبى وغيرهم، وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول فى الترويج السياحى لها ورسالة للعالم كله تؤكد على استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها. وأضاف: "طلب الأستاذ تامر مرسى من العاملين فى الشركة أن تكون الألعاب النارية والعد التنازلى مبهر وضخم بشكل يبهر العالم، ويساوى قيمة ومكانة مصر، خاصة أن هذا النوع من الاحتفالات به منافسة كبيرة بين المدن الكبرى فى العالم". كما يأتى فى إطار شكر وعرفان للشعب المصرى، الذى نجح بالعمل فى أن تكون مصر هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط، التى حققت نموا اقتصاديا إيجابيا، فى ظل جائحة كورونا التى جعلت اقتصاديات كبرى الدول فى حالة نزول، ونجحت مصر فى أن تكون الاقتصاد الوحيد الذى حقق نموا فى الاقتصاديات الناشئة فى العالم.

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