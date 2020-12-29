عروض مبهرة للمتحدة أعلى كوبري تحيا مصر وعد تنازلي رسمي بالتوازي مع كبرى مدن العالم (فيديو)

تستعد المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي عبر قنواتها المختلفة لعمل احتفالية ضخمة يوم رأس السنة من خلال بث موحد على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر من على كوبري تحيا مصر وعد تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع مدن العالم.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة إن هذا الاحتفال يعتبر أول عد تنازلي رسمي للعام الجديد يتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوازي مع بقية مدن العالم، مثل: باريس ونيويورك وسيدني ولندن ودبي، وغيرها، وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول في الترويج السياحي لها، ورسالة للعالم كله تؤكد على استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها.

وأضاف: طلب الأستاذ تامر مرسي من العاملين في الشركة أن تكون الألعاب النارية والعد التنازلي مبهرا وضخما بشكل يبهر العالم ويساوي قيمة ومكانة مصر، خاصة أن هذا النوع من الاحتفالات به منافسة كبيرة بين المدن الكبرى في العالم.

كما يأتي في إطار شكر وعرفان للشعب المصري الذي نجح بالعمل في أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نمو اقتصادي إيجابي في ظل جائحة كورونا التي جعلت اقتصاديات كبرى الدول في حالة نزول؛ ونجحت مصر في أن تكون الاقتصاد الوحيد الذي حقق نموا في الاقتصاديات الناشئة في العالم.