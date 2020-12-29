أستاذ أوبئة: هناك 3 أنواع من مُصابي فيروس كورونا .. وهذا أخطرهم

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن مريض فيروس كورونا 3 أنواع.
وأوضح "عنان"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه إذا كان هناك ١٠٠ حالة مصابة بفيروس كورونا، فيوجد منهم ٨٠ حالة أعراضها خفيفة أو بدون أعراض، ولم يظهروا بهذه الحالة في التقرير اليومي لفيروس كورونا، بطبيعة الحال، والـ 15 الباقين يحسون بأعراض تنفسية درجتها من متوسطة أو فوق المتوسطة، منهم من يذهب للمستشفى للمتابعة وتلقي البروتوكول، ومنهم ومنهم من يمكن أن يعالج في المنزل دون الحاجة للذهاب للمستشفيات.
وأشار خبير الأوبئة إلى أن الـ ٥٪ من باقي المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يصابوا بأعراض حادة ويحتاجوا إلى تدخل سريع أو جهاز تنفس صناعي.
يذكر أن وزيرة الصحة قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة في ظل وجود جائحة فيروس كورونا، منوهة إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى.
وأكدت "زايد" على أنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم"، منوهة إلى أن المنحنى بدأ يتصاعد ابتداء من 31 أكتوبر وهذا الأسبوع أكثر تصاعدا من الماضي.
ووجهت وزيرة الصحة لكل المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، بتوخي الحذر وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وضرورة الفحص والعلاج في مبادرة الرئيس بالمجان، كما ناشدت أصحاب الأعمال الصغيرة من المطاعم والكافيهات فى المصالح العامة والخاصة الحفاظ على التباعد وارتداء الماسكات وغسل اليدين باستمرار.
وأكدت وزيرة الصحة على أن المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة، منوهة إلى أن الدولة تقوم ببذل العديد من المجهودات فى تحقيق سلامة الشعب المصرى، خاصة وزارة الصحة والتنمية المحلية، فى مراقبة الأماكن العامة والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وبالفعل قام بعض المواطنين الأن بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية، ولكن يجب عودة الالتزام بها لأنها قد تكون هذه الفترة عصيبة، بسبب دخول فصل الشتاء، قائلة "قللوا التقارب فى الفترة الحالية واحموا أنفسكم.
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