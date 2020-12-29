أستاذ أوبئة: هناك 3 أنواع من مُصابي فيروس كورونا .. وهذا أخطرهم

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن مريض فيروس كورونا 3 أنواع.

وأوضح "عنان"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه إذا كان هناك ١٠٠ حالة مصابة بفيروس كورونا، فيوجد منهم ٨٠ حالة أعراضها خفيفة أو بدون أعراض، ولم يظهروا بهذه الحالة في التقرير اليومي لفيروس كورونا، بطبيعة الحال، والـ 15 الباقين يحسون بأعراض تنفسية درجتها من متوسطة أو فوق المتوسطة، منهم من يذهب للمستشفى للمتابعة وتلقي البروتوكول، ومنهم ومنهم من يمكن أن يعالج في المنزل دون الحاجة للذهاب للمستشفيات.

وأشار خبير الأوبئة إلى أن الـ ٥٪؜ من باقي المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يصابوا بأعراض حادة ويحتاجوا إلى تدخل سريع أو جهاز تنفس صناعي.