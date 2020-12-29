وزير السياحة والآثار: حزمة من القرارات لإنعاش السياحة الثقافية

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية في مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن من أبرز هذه القرارات قيام المجلس بالمشاركة في "مبادرة شتي في مصر" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بمنح تخفض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر المصريين الكاملة، بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.

وبمناسبة استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أيضا على منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التي تحمل الـ Fan ID. وقد قامت وزارة السياحة والآثار بالمشاركة في تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار على ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بارتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فردا، بالإضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

وأشار د. وزيري إلى أنه استمرارا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، وافق المجلس أيضا على مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها خلال شهري يناير و فبراير ٢٠٢١. هذا بإلاضافة إلى عدم تطبيق أية زيادات على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قبل نوفمبر ٢٠٢١ وفي ضوء المستجدات.