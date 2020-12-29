نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخول بنصف الثمن طوال شهري يناير وفبراير بجميع المزارات الأثرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته اليوم الثلاثاء، على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية في مصر.

ومن أبرز هذه القرارات قيام المجلس بالمشاركة في "مبادرة شتي في مصر" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية.

وتمنح المبادرة تخفيض بنسبة ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة، بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.

وبمناسبة استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أيضا على منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التي تحمل ال Fan ID.

وقامت وزارة السياحة والآثار بالمشاركة في تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.