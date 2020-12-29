نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد فترة إعفاء البازارات والكافيتريات بالمناطق الأثرية من القيمة الإيجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المجلس الأعلى للآثار على مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها خلال شهري يناير و فبراير ٢٠٢١.

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)

هذا بإلاضافة إلى عدم تطبيق أية زيادات على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قبل نوفمبر ٢٠٢١ وفي ضوء المستجدات.

وشددت وزارة السياحة والآثار على ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بإرتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فرد، بالإضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.