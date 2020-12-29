وفاة المخرج حاتم علي في مصر عن عمر 58 عام

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محمد سياف - ابو ظبي - عن عمر يناهز ال 58 عاما قابل الوسط الفني اليوم 29/12 خبر وفاة المخرج السوري حاتم علي بخالص الحزن و الأسي في احدي الفنادق بمصر. كانت قد انتقلت السلطات المعنية الي موقع الوفاة لمعاينة الحدث و بحث سبب الوفاة و هو ما أعلنت عنه فرق المباحث بعدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة و أنه طبقا للتقرير الطبي قد توفي أثر أزمة قلبية تعرض لها قبل أن يفارق الحياة. علي أثر وفاته تقدم العديد من الفنانين من زملاء الوسط الفني بخالص التعازي عن فقدان و وفاة المخرج حاتم علي و الذي لعب دورا مؤثرا في الأعمال الفنية بمصر و يذكر من أعماله الشهيرة “حجر جهنم” و “كأنه امبارح” و “عمر بن الخطاب” و “العراب” و غيرها من الأعمال الفنية القوية. عن المخرج حاتم علي : ولد المخرج السوري الجنسية حاتم علي في الثاني من يونيو لعام 1962 بهضبة الجولان و هو ممثل و مخرج و كاتب له العديد من الأعمال المميزة في تاريخه الفني فقد أخرج ما يتعدي 25 عملا تليفزيونيا قد شارك في الكثير منها بالتمثيل. جوائز المخرج حاتم علي : حصل المخرج و الفنان متعدد المواهب حاتم علي علي عدة جوائز فنية أخرها أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإعلام العربي عن مسلسل الملك فاروق – 2007.

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