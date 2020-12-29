أكواد أورنج 2021 دوت الخليج ينشر الكود بالخدمات

ينشر دوت الخليج أكواد أورنج 2021 بالخدمات التى يقدمها حيث يواصل الكثير من عملاء أورنج بحثهم طول الوقت عن أكواد أورنج لخدمة العملاء وأنظمة الانترنت المختلفة وباقات المكالمات بالإضافة إلى العروض على الباقات وإلغاء الخدمات المزعجة.

أكواد أورنج 2021

• 110 رقم خدمة عملاء أورنج تكلفة المكالمة 50 قرش• 210 رقم خدمة عملاء استارواتكلم واتحكم من اورنج 50 قرش تكلفة المكالمة.• 2000 رقم خدمة عملاء أورنج الدرجة الاولي وتكلفه المكالمه 50 قرش• 250 خدمة عملاء بيزنيس من أورنج• 16110 بالخط الساخن لخدمه العملاء أورنج بسعر المكالمة العادية• 300 او #12# العروض اليومية من أورنج• #100#4# الاشتراك في باقة الانترنت من أورنج• #136# بمعرفة عدد الميجابايتس المتبقيه في باقة أورنج• #100#4# بتجديد باقة الانترنت من أورنج• #100#4# تحويل الميجابايتس من أورنج بتكلفه 3 جنيه واقصي حد 250 ميجا 3 مرات• #100#4# إضافة امتداد للباقة أورنج• 555 تحصيل فواتيرك من أورنج بسعر المكالمة العادية• #136# كود ميعاد تجديد باقة الانترنت أورنج• #102*رقم الكرت# شحن كروت أورنج• #100#1# كود شحن للغير في أورنج

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أكواد أورنج 2021

• 445 بمعرفة الرصيد من اورنج 3 قروش في حالة استخدام الكود وفى حالة الاتصال ب 20 قرش للمكالمة• 400 كود سلفني شكرا من أورنج وخصم 0.5 جنيه علي كل عمليه عن الشحن الحد الاقصي 4 مرات• #121*رقم التليفون# كود كلمني شكرا من اورنج 400 كود خاص بتغير نظامك في أورنج.• 999 الاشتراك في الكول تون من اورنج بتكلفه 5 جنيه شهريا.• 757 مكالمات اورنج وبالغاء حفظ المكالمات من أورنج• 110 لمعرفة الخدمات التي قمت بالاشتراك بها 50 قرش للمكالمة• 400 العروض الجديدة المتاحة من أورنج• #119# معرفة خطك في حاله عدم تذكره.• #الرقم62 كود جعل الهاتف غير متاح من أورنج.• #62# كود إيقاف خدمة الهاتف غير لمتاح من أورنج.