البنك الأهلي المصري | اعرف تفاصيل الشهادة الخماسية والعائد عليها

يقدم دوت الخليج تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري حيث يواصل الكثير من العملاء بحثهم عن فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادات الإدخارية وأنواعها.

الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري

إليكم كافة التفاصيل عن الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

• سعر الفائدة أو العائد 10.25%• المدة 5 سنوات.• الحد الأدنى للشراء1000 جنيه ومضاعفاتها• الاقتراض ضمان الشهادة.• إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.• تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

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• عائد ثابت

• صرف العائد يصرف شهريا ويحسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء

