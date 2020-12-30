شاهد| عروض مبهرة لـ"المتحدة" أعلى كوبري تحيا مصر.. وعد تنازلي بالتوازي مع كبرى مدن العالم

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، لعمل احتفالية ضخمة يوم رأس السنة من خلال بث موحد عبر قنواتها المختلفة، يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر من أعلى كوبري تحيا مصر وعد تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع مدن العالم.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة، إن هذا الاحتفال يعتبر أول عد تنازلي رسمي للعام الجديد يتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوازي مع بقية مدن العالم مثل باريس ونيويورك وسيدني ولندن ودبي وغيرها، وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول في الترويج السياحي لها ورسالة للعالم كله تؤكد على استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها.