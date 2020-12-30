الأعلى للآثار : تخفيض 50% لتذاكر دخول المناطق والمتاحف خلال يناير وفبراير

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مساء أمس الثلاثاء، على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية فى مصر.





من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن من أبرز هذه القرارات قيام المجلس بالمشاركة فى "مبادرة شَتِّى فى مصر" والتى أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى وغرفة المنشآت الفندقية. وتتضمن المبادرة منح تخفض نسبة 50٪ من أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذى يمثل 50٪ من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير 2021. وعن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى الفترة من 13 إلى 31 يناير2021، وافق المجلس الأعلى للآثار أيضا على منح تخفيض بنسبة 50٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التى تحمل الـ Fan ID

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