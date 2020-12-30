عملاء البنك العربي الأفريقي : تعامل ردئ وموظفين سيئين

يرصد دوت الخليج شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي على الخدمات التى يقدمها البنك لاسيما سوء خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي في التعامل مع الخدمات المصرفية المقدمة والاستفسارات من قبل العملاء. شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي قال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي في شكاواه عن خدمات البنك، "تعامل رديء وسيء مع خدمة عملاء لا يحدث في العالم كله، أكثر من ٥٠ دقيقة على التليفون ومش بتردوا". وأضاف "رسالة مسجلة برجاء الانتظار طوال الوقت وتقريبا خدمة العملاء لايرغبون الرد، منتهي الاستهتار بمصالح الناس وعدم الالتزام بعملهم". اقرأ أيضًا.. عملاء البنك العربي الأفريقي: "أنتو لو قاصدين تطفشونا مش هتعملوا كده"

وتابع "بتسيبوا العملاء علي الخط علشان يزهقوا ويقفلوا عيب عليكم المفروض إنكم بنك محترم". وقال عميل آخر أن خدمة عملاء البنك العربي الأفريقى تتعمد عدم الرد على استفساراتهم.

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