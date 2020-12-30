دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأربعاء 30-12 -2020 المصرية للاتصالات / فودافون/ اتصالات / أورنج

يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأربعاء 30- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار المصرية للاتصالات

آخر أخبار فودافون



باقات فودافون الشهرية 2021 تفاصيل باقة اكستريم نت



آخر أخبار أورنج

ينشر دوت الخليج أكواد أورنج 2021 بالخدمات التى يقدمها حيث يواصل الكثير من عملاء أورنج بحثهم طول الوقت عن أكواد أورنج لخدمة العملاء وأنظمة الانترنت المختلفة وباقات المكالمات بالإضافة إلى العروض على الباقات وإلغاء الخدمات المزعجة

يقدم دوت الخليج باقات المصرية للاتصالات We للنت حيث يواصل الكثيرون من عملاء المصرية للاتصالات بحثهم عن باقات وي للنت وأسعار الاشتراك عليها.ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات اكستريم نت من أشهر باقات فودافون الشهرية والتى تبدأ أسعارها من 5 جنيهات، توفر الميجابايتس المناسبة على حجم باقات فودافون مقارنة بالباقات الآخري.



ويتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

