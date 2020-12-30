دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 30-12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 30-12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار بنك CIB



آخر أخبار بنك مصر اتخذ بنك مصر إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا حيث أكد خفض العمالة من أول يناير المقبل بنسبة 50% وذلك لمواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات وصلت لجميع فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية.

بنك مصر يتأخذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا



آخر أخبار البنك الأهلي المصري يقدم دوت الخليج تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري حيث يواصل الكثير من العملاء بحثهم عن فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادات الإدخارية وأنواعها.



آخر أخبار البنك العربي الأفريقي يرصد دوت الخليج شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي على الخدمات التى يقدمها البنك لاسيما سوء خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي في التعامل مع الخدمات المصرفية المقدمة والاستفسارات من قبل العملاء.

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر –عن قيامه بالكشف عن الأثر البيئي لعملياته من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة عالمية لا تهدف للربح تدير منصة رائدة للإفصاح البيئي حول العالم، وذلك في إطار التزامه المتواصل نحو الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالممارسات البيئية. ويقوم CIB بالإفصاح من خلال المشروع منذ عام 2018، وخلال عام 2020، نجح البنك في استكمال الاستبيانات المتعلقة بتغير المناخ والأمن المائي.



ويجدر الإشارة إلى أن باستمرار يتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاقتصاد وآخر أخبار البنوك والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

