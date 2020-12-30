نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة من بداية يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامة عدم ارتداء كمامة، فيروس كرونا في مصر ليس تلك المرة الأولى التي يواجه المصريين ذلك الفيروس الذي اضر بنا كثيراً وأفقدنا الكثير من أصدقائنا بسبب أنتشار ذلك الفيروس الخطير الذي عجز أمامه العالم والعلماء عن أكتشاف لقاح فعال في الفضاء علي فيروس كرورنا المعروف باسم كوفيد 19، يذكر أن مصر تعاملت بطريقة رائعة مع الموجة الأولى من فيروس كرونا واستطاعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والسيطرة علي الفيروس بإجبار المواطنين علي ارتداء الكمامة في المواصلات العامة وأجراء التباعد الاجتماعي بين المواطنين بفرض الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة.

وبتلك الإجراءات كانت مصر اقل الدول تضررا بالفيروس وتم تفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة والتي كانت في شكل حكم قضائي تحويل وغرامة تصل إلى 4000 جنية وشملت الإجراءات في أول مرة إغلاق المساجد،الكنائس،المقاهي،المطاعم.

الغرامة الفورية خمسون جنيها لعدم ارتداء الكمامة

ما أن ودع العالم الموجة الأولى من فيروس كرونا المستجد حتي سرعان ما بدأت الموجة الثانية وظهورها في “انجلترا” فتحور الفيروس فأصبح أشد فتكاً من السلالة السابقة التي ظهرت في مدينة ووهان مما استدعى دول العالم من البدء في الأغلاق الجزئي للمنافذ البرية والبحرية.

وبالانتقال إلي مصر وبعد ارتفاع الحالات وتجاوزها الألف حالة للإصابات ووصول الوفيات إلى اكثر من 60 حالة وفاة حسب بيان وزارة الصحة المصرية وعلي آثر ذلك اجتمعت اللجنة العليا لأداره أزمه كرونا برئاسة ورئيس الوزراء المصري “مصطفي مدبولي” لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كرونا في مصر وكان أول قرارات اللجنة هو تطبيق غرامة فورية علي المخالفين بقرار عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة والخاصة وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021 غرامة قدرها 50 جنيها سيتم تحصيلها فوراً وفي حالة الامتناع وعدم سداد الغرامة.

ويذكر أن تلقي القرارات سبقها قرار إلغاء كافة الاحتفالات الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية وإلغاء عقد قران في المساجد وقامت سرادق العزاء تقليل التجمعات بين المواطنين وأيضاً تم فرض غرامة 4000 جنية وتعريض المنشأة للمخالفة بالنسبة 50 في المئة للعقوبة والحكم فوريا دون تدخل القضاء.